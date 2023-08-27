Усик победил Дюбуа нокаутом и отстоял чемпионские титулы

Поединок прошёл в польском Вроцлаве и завершился победой Усика техническим нокаутом в девятом раунде.

Украинский боксёр забрал практически все раунды и уверенно вёл бой к победе. В восьмом раунде ему удалось отправить соперника в нокдаун, после которого тот не смог продолжить бой.

Отметим, что в пятом раунде британец откровенно пробил украинцу ниже пояса. Усик упал и очень долго приходил в себя, бой был приостановлен.

Low blow or nah? pic.twitter.com/E15pgXVGw4 — Dan Canobbio (@DanCanobbio) August 26, 2023

Таким образом, 35-летний Усик во второй раз защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), Всемирной боксёрской организации (WBO) и Международной боксёрской федерации (IBF)

Непобеждённый Усик выиграл 21-й проведённый бой на профессиональном ринге. На счету Дюбуа 19 побед в 21 поединке.

Напомним, Усик провёл первый бой с августа 2022 года, когда раздельным решением судей победил в реванше с двукратным чемпионом мира британцем Энтони Джошуа.