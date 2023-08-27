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Украина и НАТО обсудили изменение стратегии контрнаступления

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Валерий Залужный
Валерий Залужный Фото: AFP/SCANPIX

Высшие должностные лица НАТО и главнокомандующий украинской армии генерал Валерий Залужный встретились на польско-украинской границе. По данным издания The Guardian, главной темой встречи, которая неофициально называлась "военным советом", стало обновление стратегии вооруженных сил Украины.

Сторонам предстояло решить, как ускорить украинское контрнаступление, спланировать боевые действия в сложный зимний период и обсудить долгосрочную стратегию до 2024 года.

С британской стороны во встрече принял участие начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радакин. Перед встречей на границе Радакин отправился в Киев, где провел 45-минутную частную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Военные источники издания сообщили, что целью встречи было лучше понять стратегию Украины и определить, как Запад может помочь.

Обеспокоенность Белого дома чрезмерным вовлечением США в войну в Украине привела к тому, что американскому генералу Марку Милли запрещено посещать Украину, сообщает издание

Британские источники не хотят комментировать итоги пограничной встречи. Однако The Guardian сообщает, что поступают сигналы о том, что после этих переговоров стратегия украинских вооруженных сил изменилась.

"Думаю, видно, что они сосредоточены на Запорожском фронте", - рассказал изданию один из источников.

Ранее Русская служба BBC сообщала, что, по мнению Пентагона, Киеву следовало сосредоточить на одном участке линии фронта максимальное количество сил для попытки прорыва.

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