Украина и НАТО обсудили изменение стратегии контрнаступления

Сторонам предстояло решить, как ускорить украинское контрнаступление, спланировать боевые действия в сложный зимний период и обсудить долгосрочную стратегию до 2024 года.

С британской стороны во встрече принял участие начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радакин. Перед встречей на границе Радакин отправился в Киев, где провел 45-минутную частную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Военные источники издания сообщили, что целью встречи было лучше понять стратегию Украины и определить, как Запад может помочь.

Обеспокоенность Белого дома чрезмерным вовлечением США в войну в Украине привела к тому, что американскому генералу Марку Милли запрещено посещать Украину, сообщает издание

Британские источники не хотят комментировать итоги пограничной встречи. Однако The Guardian сообщает, что поступают сигналы о том, что после этих переговоров стратегия украинских вооруженных сил изменилась.

"Думаю, видно, что они сосредоточены на Запорожском фронте", - рассказал изданию один из источников.

Ранее Русская служба BBC сообщала, что, по мнению Пентагона, Киеву следовало сосредоточить на одном участке линии фронта максимальное количество сил для попытки прорыва.