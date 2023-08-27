Писательница и экс-депутат Сейм Даце Рукшане-Щипчинска - мать троих детей, но, придя на программу Kad viņas satiekas, она вспомнила, что чувствовала, когда ее бросил первый муж - незадолго до рождения третьей дочери.
Писательница и экс-депутат Сейма откровенно об измене мужа
Даце рассказывает, что, хотя это было непросто и нелегко, она простила обиду. "Моя мама мне очень помогла, иначе я бы сошла с ума", - сказала она.
Тогдашний муж ушел от нее незадолго до рождения третьего ребенка. Она признается, что очень долго не могла простить и понять, как мужчина мог так поступить. "Это был непорядочный поступок, но я простила", - отметила писательница.
Причиной ухода стала параллельная жизнь, которую он вел. Несмотря на трудности, Даце гордится тем, что является матерью троих дочерей.
У Даце три дочери. Старшей дочери Агнесе почти 30 лет, Адель - 28, а младшей Аннамарии - 25 лет.
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