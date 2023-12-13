Видео ⟩ ДТП с участием автомобиля и пешехода - кто виноват?

Программа Degpunktā поинтересовалась у экспертов, кто из участников дорожного движения нарушил правила и кого следует наказать.

Видно, что водитель черной машины едет по Бривибас гатве и приближается к пешеходному переходу, возле дома номер 404.

В правилах дорожного движения написано, что водитель обязан снизить скорость при приближении к "зебре", независимо от того, регулируется ли переход светофором.

Вместо этого водитель пересек стоп-линию на желтый сигнал сфетафора.

"Следует помнить одно: желтый цвет является запрещающим сигналом. Водителю необходимо прочитать правила дорожного движения. Дорога была пуста, светофор был виден вовремя и у водителя были все возможности остановиться. Водитель не выполнил его требования", - сказал автоэксперт Оскар Ирбитис.

В то же время это правило распространяется и на менее защищенных участников дорожного движения, то есть пешеход должен посмотреть, что происходит на дороге, прежде чем пересечь несколько полос дороги.

"Правила дорожного движения не запрещают человеку перебегать пешеходный переход, но в то же время в правилах указано, что пешеход должен убедиться в том, что ситуация безопасна и можно переходить проезжую часть. Необходимо помнить, что пешеходный переход - не самое безопасное место", - отметил автоэксперт Нормунд Авотиньш

Похоже, на этот раз никто из участников не принял во внимание правила и понадеялся на лучшее. Пешеход использовал свою ловкость, чтобы уйти от столкновения с автомобилем, но запутался в ногах и упал на асфальт.

Учитывая, что в версии видео без цензуры виден номер автомобиля, полиция может начать расследование действий водителя на основании зафиксированных доказательств.

С другой стороны, пешеход, несмотря на нарушение правил, скорее всего, не будет наказан за данную ситуацию, поскольку на кадрах невозможно опознать человека.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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