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Видео ⟩ Мощный вызрыв на заправке в Румынии, есть погибший и раненные

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Взрыв на заправке в Румынии
Взрыв на заправке в Румынии Фото: DANIEL MIHAILESCU / AFP / Scanpix

Один человек погиб и 57 получили травмы в результате нескольких взрывов на автозаправке в Румынии, сообщает "Медуза".

 

Несколько мощных взрывов произошли на автозаправке в поселке Креведия, расположенного в пригороде столицы Румынии Бухареста.

В результате взрывов погиб один человек, как минимум 57 человек пострадали.

Сообщается, что среди пострадавших - 39 пожарных, которые прибыли на место происшествия. Десять человек находятся в тяжелом состоянии, несколько человек отправили на лечение в Бельгию и Италию.

Люди, проживающие в радиусе 700 метров от места взрыва, были эвакуированы из этого района.

Президент Румынии Клаус Йоханнис назвал произошедшее "трагедией" и потребовал срочно провести расследование.

Замминистра внутренних дел Румынии Раед Арафат - отвечающий за работу экстренных служб - заявил, что заправка, где произошли взрывы, не имела разрешения на работу.

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