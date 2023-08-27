Экспертиза подтвердила гибель Пригожина в авиакатастрофе

"В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе", - говорится в сообщении ведомства.

Личный самолет, на борту которого находились глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин в среду, 23 августа, разбился при вылете из Москвы в Петербург.

По данным полетного листа, пассажирами разбившегося рейса были Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Дмитрий Уткин, Николай Матусеев и Евгений Пригожин.

Членами экипажа числятся командир Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и бортпроводник Кристина Распопова.

Ранее RUS TVNET сообщал, что в среду, 23 августа, недалеко от села Куженкино в Тверской области России разбился принадлежавший основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину самолет. Гибель Пригожина и его "правой руки" Дмитрия Уткина подтвердили издание "Фонтанка", председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов и провластный телеканал "Царьград". Позднее смерть Пригожина подтвердила Росавиация.

Как уточнили в МЧС РФ, разбившийся бизнес-джет следовал из Москвы в Санкт-Петербург. К ночи поисковая операция на месте крушения самолета была завершена, были обнаружены останки всех десяти человек, находившихся в самолете.