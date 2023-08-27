В Швейцарии ограбили ящик для пожертвований на высоте 2 тыс. метров

В Швейцарии альпинисты поднялись на высоту более 2 километров, пересекли ущелье на узких стальных тросах и ограбили ящик для пожертвований. Маршрут восхождения, который преодолели воры-альпинисты, является одним из самых сложных маршрутов в стране, сообщает BBC.
Ящик для пожертвований расположен на высоте 2350 метров и принадлежит местному альпинистскому клубу, который обслуживает маршрут на этом перевале. Несколько дней назад его нашли сломанным и пустым.
По словам горного гида и члена клуба Ричарда Верлена, в ящике могло находиться 400–500 швейцарских франков (420–520 евро).
"Маршрут классифицируется как самый сложный и включает схождение, а также подъем по лестницам, прикрученным к вертикальной скале, и прохождение ущелий на узких стальных тросах.
Ящик для пожертвований был доступен только опытным альпинистам", - заявили в клубе.
Отмечается, что из-за благоприятной погоды на вершину поднимается множество альпинистов, поэтому определить, кто украл деньги, практически невозможно.
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