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Канадская фигуристка Александра Пол погибла в ДТП. Ее маленький сын чудом выжил

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Александра Пол (слева)
Александра Пол (слева) Фото: TheSoundOfSkates/"Twitter"

Всемирно известная фигуристка Александра Пол погибла в результате столкновения нескольких автомобилей в Канаде. В машине находился и ее маленький сын, сообщает The New York Post.

Александре Пол был 31 год. Она находилась в одном из семи автомобилей, попавших в аварию.

Утверждается, что грузовик не сумел вовремя снизить скорость, в результате чего врезался в другие машины.

10-месячный сын Пол, находившийся на заднем сидении, чудесным образом выжил и был доставлен в ближайшую детскую больницу с травмами, не опасными для жизни.

Канадская фигуристка была признана скончавшейся на месте происшествия.

В результате ДТП пострадали еще три человека, в том числе 67-летний мужчина, которого с тяжелыми травмами доставили в окружную больницу Торонто.

Против водителя грузовика обвинений выдвинуто не было.

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