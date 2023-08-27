Какие предприятия продолжают экспортировать в Россию?

Несмотря на санкции и другие риски бизнеса с Россией, латвийский экспорт в РФ стабилен. Латвийские предприятия в первой половине этого года отправили в Россию товаров на 560 миллионов евро, что даже больше, чем в первой половине 2022 года. Как сообщает передача De Facto Латвийского телевидения, опубликованный Центральным статистическим управлением список экспортеров свидетельствует о том, что возможность заработать на российском и белорусском рынках после начала войны продолжают использовать в широком спектре сфер. Есть даже предприятия, которые начали сотрудничество уже после начала войны.
Крупнейшие экспортеры - фармацевтика, напитки и бытовая техника
В опубликованном ЦСУ списке 169 экспортеров в Россию и 94 - в Беларусь. У части из них в годовых отчетах видно, какую часть оборота составляет именно российский или белорусский рынок. В отдельных случаях самые свежие доступные данные есть только за 2021 год.
- Grindeks - оборот 258 миллионов евро, в России - 70,6 миллиона евро (отчет концерна за 2022 год).
- Pernod Ricard Eastern Europe Operations - оборот 145 миллионов евро, в России - 84 миллиона евро, в Беларуси - 6,8 миллиона евро (2021).
- Olainfarm - оборот 137,7 миллиона евро, в России - 39 миллионов евро, в Беларуси - 15,1 миллиона евро (2021).
- Green Trace - оборот 116,8 миллиона евро, в России - 107,3 миллиона евро (2021).
- Bohnekamp - оборот 85,9 миллиона евро, в России - 49,6 миллиона евро (2022).
- Sonora Ekspedīcija - оборот 67,6 миллиона евро, в России - 44 миллиона евро (2022).
- Polipaks - оборот 63 771 146 евро, в третьи страны - 7 132 931 евро (2022).
- Dinex Latvia - оборот 56 722 945 евро, за пределами ЕС - 11 165 236 евро (2022).
Судя по обороту, крупнейшая компания в списке - фармацевтическое предприятие Grindeks, которое экспортирует в Беларусь, в свою очередь дочерняя компания Grindeks - Kalceks - одно из крупнейших предприятий, экспортирующих в Россию. В отчете концерна за прошлый год указано, что доходы от российского рынка были чуть больше 70 миллионов евро, или четверти оборота. На вопросы об отношении к торговле с Россией компания предпочитает не отвечать.
Среди экспортеров и второй гигант фармацевтики - Olainfarm, который прислал описание с планами выйти на новые рынки, отметив в то же время, что медикаменты в Россию экспортировать можно.
В список экспортеров вошли также несколько средних поставщиков фармацевтических или медицинских товаров с оборотом в десятки миллионов евро - Elpis, LV System Service, Medibridge.
В плане оборота выделяется и латвийская компания Pernod Ricard - Pernod Ricard Eastern Europe Operations Ltd. Предприятие занимается дистрибуцией многих популярных алкогольных брендов, таких как водка Absolut, ром Havana Club, виски Jameson и Ballentine's. Последний годовой отчет охватывает период с середины 2021 года по середину 2022-го, в течение которого продажи товаров и услуг российскому дочернему предприятию составили 84 миллиона евро. В апреле этого года компания объявила о прекращении продаж товаров России, однако из опубликованного управлением списка следует, что экспорт, по крайней мере в Беларусь, продолжается. Компания ответы на вопросы не прислала.
Впечатляет и оборот предприятия Green Trace, экспортирующего через Латвию в Россию технику Electrolux, Zanussi и других брендов. В 2021 году оборот предприятия на российском рынке составил 107 миллионов евро, или 90% от общего оборота. Более свежих данных нет, на вопросы компания не ответила.
Мало кто соглашается комментировать сотрудничество с Россией
В целом Латвийское телевидение попросило прокомментировать отношение к торговле с Россией и Беларусью примерно 40 экспортеров, оборот которых превышает 10 миллионов евро. Ответили 14 - в основном те, которые сотрудничество с Россией постепенно прекращают.
iCotton - производитель средств гигиены, который еще в 2021 году заработал на российском рынке 13,6 миллиона евро из 21,7 миллиона евро своего оборота. Компания не скрывает своего разочарования по поводу включения в список экспортеров, поскольку стремительно пытается переориентироваться.
"iCotton, как и другие латвийские компании, очень "счастлива" и "благодарна" Центральному статистическому управлению за публикацию списков и различных таблиц Excel, в которых не указаны ни объемы, ни время, ни что-либо еще. [...] После вторжения России в Украину компания полностью изменила пропорции рынков сбыта, прекратив поставки в Беларусь и завершив сотрудничество с немногими оставшимися российскими клиентами. [...] Из более чем 60% доля России составляет около 5%, и с октября новых поставок не будет", - написал в своем ответе председатель совета директоров компании Сергей Бинковский.
Некоторые другие компании также сообщили, что приняли решение об уходе с российского и белорусского рынков еще в начале российского вторжения, но при этом сохранили различные обязательства. Например, Юрис Керис из компании Biosan Ltd, дилера лабораторного оборудования, ответил: "Все стратегические решения принимаются совместно с нашими партнерами в Англии, и план состоял в том, чтобы уйти с российского и белорусского рынков как можно скорее, в начале 2022 года. Учитывая условия предыдущих контрактов и тот факт, что есть группы товаров, на которые санкции не распространяются, торговля с Россией будет продолжаться на значительно сокращенном уровне".
Некоторые компании также указали, что они были включены в список экспортеров не потому, что торговали в России или Беларуси, а по формальным причинам.
Предприятие Energokomplekss, постоянный участник закупок государственной компании Sadales tīkls, ответило, что его основной производитель электротехнических товаров находится в Беларуси, но в настоящее время сотрудничество с ним прекращено: "В настоящее время компания не имеет торговых сделок с Россией или Беларусью, не экспортирует товары и не импортирует товары ни из России, ни из Беларуси. После февраля 2022 года компания произвела некоторый возврат тары, как это было предусмотрено договорами с латвийской государственной столичной компанией. [...] В настоящее время белорусский производитель полностью заменен на итальянского производителя и поставщика электротехнических материалов Prysmian".
Компания Pulsar Optics Ltd, производитель различных оптических приборов с оборотом более 52 миллионов евро, ответила, что обратилась в ЦСУ с просьбой исключить ее из списка экспортеров. Компания заявила, что не продает товары в России или Беларуси, но имеет производственную площадку в Беларуси: "Зарегистрированные перемещения товаров связаны с производственными процессами, в ходе которых материалы из Латвии поставляются на предприятие в Беларуси и после определенных производственных операций возвращаются в Латвию в виде комплектующих и сырья для производства. Мы хотели бы подчеркнуть, что включение компании в этот список не совсем корректно и не полностью отражает реальное положение дел".
Есть и такие компании, которые не обещают прекратить сотрудничество со своими восточными соседями или отмечают, что это сложно.
В отдельных случаях компании, включенные в список, даже демонстрируют значительное увеличение оборота именно в 2022 году. Например, логистическая компания Sonora Ekspedīcija удвоила свой оборот с 34 до 67,6 миллиона евро. Как следует из годового отчета, большая часть прироста приходится на Россию, где оборот вырос с 19 миллионов евро в 2021 году до 44,8 миллиона евро в 2022 году. Компания объясняет рост оборота тем, что грузоперевозки стали намного дороже, подчеркивая при этом, что сама она не занимается экспортом товаров.
В первом списке, опубликованном ЦСУ в 2022 году, также были указаны все компании-экспортеры в Россию и Беларусь, включая те, которые прекратили сотрудничество после войны. Сравнение с обновленным списком в 2023 году показывает, что в нем также присутствуют компании, не упомянутые в первом списке 2022 года. Это говорит о том, что эти компании начали экспорт в РФ только в этом году, после того как Россия уже вторглась на территорию Украины. В список экспортеров в Россию вошли 23 такие компании, в Беларусь - 15. Самой крупной по обороту является компания Stream Distribution Ltd, занимающаяся оптовой торговлей напитками, табачными изделиями и другой продукцией, с оборотом 15 миллионов евро в 2022 году. Компания не ответила на присланные вопросы.
В списке экспортеров в Беларусь - фирма депутата Рижской думы
Среди упомянутых в списке представителей предприятий LTV заметило и одного чиновника - депутата Рижской думы и назначенного недавно заместителем председателя правления Рижского свободного порта Эдгара Штелмахерса. Он - совладелец и руководитель компании New Rosme, производящей нижнее белье. Судя по списку, New Rosme также экспортирует в Беларусь. Однако Штелмахерс утверждает, что в Беларуси товары не продаются, там находится производство.
"У нас большое количество оппозиционеров, в том числе людей, которые были репрессированы нынешней властью. Наша позиция заключается в том, что мы фактически обеспечиваем этим 50 женщинам средства к существованию, работу, зарплату. Предприятие поддерживается на таком уровне, что оно не приносит прибыли, чтобы мы не платили налоги белорусскому диктатору. Мы считаем, что это социальная функция", - сказал он.
Депутат также указал, что уже с первых дней войны акционеры New Rosme приняли решение товары в Россию и Беларусь не экспортировать.
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