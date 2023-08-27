Какие предприятия продолжают экспортировать в Россию?

В отдельных случаях компании, включенные в список, даже демонстрируют значительное увеличение оборота именно в 2022 году. Например, логистическая компания Sonora Ekspedīcija удвоила свой оборот с 34 до 67,6 миллиона евро. Как следует из годового отчета, большая часть прироста приходится на Россию, где оборот вырос с 19 миллионов евро в 2021 году до 44,8 миллиона евро в 2022 году. Компания объясняет рост оборота тем, что грузоперевозки стали намного дороже, подчеркивая при этом, что сама она не занимается экспортом товаров.

В первом списке, опубликованном ЦСУ в 2022 году, также были указаны все компании-экспортеры в Россию и Беларусь, включая те, которые прекратили сотрудничество после войны. Сравнение с обновленным списком в 2023 году показывает, что в нем также присутствуют компании, не упомянутые в первом списке 2022 года. Это говорит о том, что эти компании начали экспорт в РФ только в этом году, после того как Россия уже вторглась на территорию Украины. В список экспортеров в Россию вошли 23 такие компании, в Беларусь - 15. Самой крупной по обороту является компания Stream Distribution Ltd, занимающаяся оптовой торговлей напитками, табачными изделиями и другой продукцией, с оборотом 15 миллионов евро в 2022 году. Компания не ответила на присланные вопросы.