Поражение сборной Франции: капитану страшно возвращаться домой, для тренера это кошмар

В последние годы сборная Франции является одной из сильнейших в мире. В прошлом году она завоевала серебро на чемпионате Европы, кроме того, на ее счету серебро на Олимпийских играх 2021 года в Токио и бронза на чемпионате мира 2019 года.

"Конечно, мы очень разочарованы. Мы приехали сюда с большими ожиданиями. Мы подвели наших поклонников, но прежде всего - самих себя. Через 12 месяцев нас ждет большое событие", - сказал Батум, указав на необходимость сделать выводы до Олимпийских игр в Париже, которые пройдут следующим летом.

Француз поздравил сборную Латвии с достижением и признал, что завоеванная победа была заслуженной.

На седьмой минуте четвертой четверти Артур Куручс зацепился рукой за руку Нандо де Коло, который толкнул своего соперника и получил неспортивный фол. Это был второй неспортивный фол в матче для французского игрока, и он был вынужден покинуть площадку.