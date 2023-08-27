Поражение сборной Франции: капитану страшно возвращаться домой, для тренера это кошмар

Капитан сборной Франции по баскетболу Николя Батум и главный тренер Венсан Колле после поражения на чемпионате мира от Латвии провели пресс-конференцию, на которой выразили свое разочарование по поводу случившегося фиаско.
В последние годы сборная Франции является одной из сильнейших в мире. В прошлом году она завоевала серебро на чемпионате Европы, кроме того, на ее счету серебро на Олимпийских играх 2021 года в Токио и бронза на чемпионате мира 2019 года.
"Конечно, мы очень разочарованы. Мы приехали сюда с большими ожиданиями. Мы подвели наших поклонников, но прежде всего - самих себя. Через 12 месяцев нас ждет большое событие", - сказал Батум, указав на необходимость сделать выводы до Олимпийских игр в Париже, которые пройдут следующим летом.
Француз поздравил сборную Латвии с достижением и признал, что завоеванная победа была заслуженной.
На седьмой минуте четвертой четверти Артур Куручс зацепился рукой за руку Нандо де Коло, который толкнул своего соперника и получил неспортивный фол. Это был второй неспортивный фол в матче для французского игрока, и он был вынужден покинуть площадку.
"Мы были впереди на восемь или девять очков. Это изменило ход игры, мы потеряли своего генерала. Это была большая потеря, мы заставили болельщиков замолчать, и этот момент вернул их в игру. Соперник почувствовал энергию болельщиков и возможность изменить ход игры, - сказал Батум.
- Да, это, безусловно, мое самое тяжелое поражение в составе сборной Франции. Проигрыш в полуфинале или четвертьфинале отличается от проигрыша в первом круге. Мне стыдно и страшно возвращаться домой".
Колле считает, что сборная Латвии подошла к этой игре в гораздо лучшем психологическом состоянии, чем сборная Франции.
"Конечно, для нас это кошмар. В первых трех четвертях мы играли гораздо лучше, но этого было недостаточно. Наш настрой был не таким, как у Латвии. Это стало решающим фактором на последних минутах игры".
Во вторник Латвия сыграет с Канадой за первое место в подгруппе.
Франция же будет играть за 17-32-е место.
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