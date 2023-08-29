Остапенко одержала трёхсетовую победу в первом круге US Open

Встреча продолжалась 1 час 48 минут и завершилась победой латвийской теннисистки со счётом 6:2, 4:6, 6:1.

По ходу матча Остапенко, которая находится на 21-й позиции рейтинга WTA, шесть раз подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти заработанных. На счету Паолини (35 WTA) ни одного эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Теннисистки играли друг с другом второй раз, в первом случае победила итальянка.

За выход во второй круг соревнований Остапенко заработала 70 рейтинговых очков и 123 тысячи долларов США. Следующей соперницей Остапенко на US Open станет россиянка Элина Аванесян (66 WTA).

Турнир проводится с 28 августа по 10 сентября. Прошлой победительницей US Open является первая ракетка мира, полька Ига Свёнтек.