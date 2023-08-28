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Видео ⟩ Порзиньгис радуется победе сборной Латвии

rus.tvnet.lv
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Фото: FIBA.com

Хотя Кристап Порзиньгис не может помочь сборной Латвии по баскетболу в финальном турнире чемпионата мира из-за травмы, он находится вместе со сборной и болеет за нее в Джакарте.

Во втором матче финального турнира в воскресенье сборная Латвии разгромила сильного соперника - команду Франции ​​со счетом 88:86 (26:33, 23:20, 13:21, 26:12) и независимо от результата последнего матча с Канадой продолжит борьбу за медали.

За игрой также наблюдали Кристап Порзиньгис, Янис Стрелниекс и еще несколько представителей сборной Латвии. Последние секунды были особенно напряженными, но Латвия сохранила лидерство и вошла в число 16 сильнейших команд мира.

Порзиньгис очень внимательно следил за событиями на поле и после финального свистка не скрывал радости по поводу исхода игры.

До воскресенья сборные Латвии и Франции встречались на международной арене девять раз. Латвия одержала всего две победы в сороковых годах прошлого века, а после восстановления независимости потерпела семь поражений. Последняя встреча в четвертьфинале чемпионата Европы 2015 года завершилась со счетом 84:70 в пользу сборной Франции.

Галерея: Игра Латвия - Франция

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