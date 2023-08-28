Уехавшие возвращаются в Латвию, чтобы отдать детей в школу

В этом году 205 человек, включая детей, получили поддержку координатора Рижского региона планирования и вернулись жить в столичный регион, причем 83 - в летние месяцы.

Координатор по реэмиграции Рижского региона планирования Дайна Шулца, которая консультирует реэмигрантов по вопросам возвращения на родину, говорит, что для семей с детьми вопрос о детских садах и школах - один из самых важных. Именно поэтому семьи переезжают назад в Латвию в летние месяцы, чтобы дети могли полноценно начать новый учебный год в новой школе.

Наличие школы часто является решающим фактором для возвращения семьи. Люди часто спрашивают, есть ли в Рижском регионе и Риге школы, специализирующиеся на обучении детей реэмигрантов. Шулца считает, что это актуальный вопрос, который позволил бы решить серьезные проблемы переселения.