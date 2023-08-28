Видео ⟩ "Включаю фары - начинает играть радио!" Автосервис в Елгаве полгода ремонтирует сломанный джип

Страховая компания Gjensidige предложила Иво два сервиса в Елгаве. Тот выбрал компанию RM Autocentrs и приехал к мастерам через несколько дней после ДТП. Уже тогда Иво насторожили многочисленные вопросы мастеров сервиса о строении автомобиля, расположении проводов и пр.

Когда же сервис выполнил основные задачи, Иво отправился забирать автомобиль, но обнаружил проблемы с аудиосистемой и сходом-развалом. Исправив ошибки, владелец белой Audi снова сел за руль, но опять обнаружил недостатки.

Иво заметил проблемы с кузовом автомобиля - с капота отслаивается краска, эмблема Audi не держится на решетке радиатора. Вызывает подозрение также происхождение и качество замененных ламп, а еще тот факт, что при включении фар в салоне автомобиля начинает работать стереосистема.

При этом директор сервиса Арманд указал, что с Иво "стоит поработать криминалистам", т. к. тот "нечестен от начала до конца". Он отказался от интервью перед камерой и не пожелал оправдываться, указав, что рассмотрение проблемы передано юристу компании.

Страховая компания призвала Иво не только делиться претензиями в TikTok, но и обратиться с заявлением к страховщику.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu (на латышском языке)