Иво из Елгавы в начале февраля попал в аварию. В какой-то момент на дороге водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. Чтобы восстановить поломанную Audi, Иво воспользовался полисом KASKO, сообщает программа Bez Tabu.
Видео ⟩ "Включаю фары - начинает играть радио!" Автосервис в Елгаве полгода ремонтирует сломанный джип
Страховая компания Gjensidige предложила Иво два сервиса в Елгаве. Тот выбрал компанию RM Autocentrs и приехал к мастерам через несколько дней после ДТП. Уже тогда Иво насторожили многочисленные вопросы мастеров сервиса о строении автомобиля, расположении проводов и пр.
Когда же сервис выполнил основные задачи, Иво отправился забирать автомобиль, но обнаружил проблемы с аудиосистемой и сходом-развалом. Исправив ошибки, владелец белой Audi снова сел за руль, но опять обнаружил недостатки.
Иво заметил проблемы с кузовом автомобиля - с капота отслаивается краска, эмблема Audi не держится на решетке радиатора. Вызывает подозрение также происхождение и качество замененных ламп, а еще тот факт, что при включении фар в салоне автомобиля начинает работать стереосистема.
При этом директор сервиса Арманд указал, что с Иво "стоит поработать криминалистам", т. к. тот "нечестен от начала до конца". Он отказался от интервью перед камерой и не пожелал оправдываться, указав, что рассмотрение проблемы передано юристу компании.
Страховая компания призвала Иво не только делиться претензиями в TikTok, но и обратиться с заявлением к страховщику.
Видео: Сюжет передачи Bez Tabu (на латышском языке)
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