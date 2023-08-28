В Пярну задержан гражданин Латвии, который нелегально перевозил алкоголь и сигареты

Ранним утром 25 августа в Пярну инспекторы Налогово-таможенного департамента Эстонии остановили для таможенного контроля грузовик, которым управлял гражданин Латвии. В ходе обыска в грузовом отсеке было обнаружено 2016 поллитровых бутылок водки. Кроме того, на поддонах было обнаружено 750 000 сигарет Winston, Marlboro и NZ без акцизной марки Эстонии, пишет Rus.Postimees.
По словам начальника западного отделения Налогово-таможенного департамента Пеэтера Пайсуотса, преступники на изъятой контрабанде могли заработать на черном рынке почти 124 000 евро. От этой суммы государство потеряло бы более 130 000 евро налоговых поступлений.
Следственный отдел Налогово-таможенного департамента Эстонии возбудил уголовное производство по расследованию дела, которое ведет прокуратура Западного округа.
По словам прокурора Западного округа Марики Салмисту, рост контрабанды на границе Икла имеет тесную связь со спросом: если в прошлом году Налогово-таможенный департамент изъял полтора миллиона контрабандных сигарет, то в этом году их количество уже выросло до трех миллионов. "Нелегальная торговля идет рука об руку со спросом. Если люди хотят уклониться от акцизов и будут курить сигареты и пить алкоголь неизвестного происхождения, доходы преступников, которые специализируются на этом, также увеличиваются", - сказала Салмисту.
Уклоняясь от уплаты акцизов, люди рискуют в первую очередь собственным здоровьем, ведь в случае с нелегальными сигаретами и алкоголем никогда не известно, что в них содержится и в каких условиях они были произведены.
В этом году таможня обнаружила более трех миллионов нелегальных сигарет и шесть тысяч литров крепкого алкоголя.
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