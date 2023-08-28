Главное за 28 августа ⟩ Граждане РФ получат письма от PMLP, квартиры дорожают, а Бертанс не сыграет на чемпионате

По данным российских властей, в ночь на понедельник, 28 августа, произошла очередная атака дронов на Россию. Ночью в большинстве регионов Украины также была объявлена воздушная тревога, звучат сообщения о взрывах в Полтавской и Днепропетровской областях страны.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр официально объявила об освобождении села Работино в Запорожской области.

В воскресенье, 27 августа, в Главный комиссариат полиции Клайпедского уезда поступило сообщение от 27-летней женщины о том, что 37-летний мужчина забрал ее годовалую дочь из дома в деревне Саусдравай Кретингского района и не вернул ее в условленное время. В ходе поисков было установлено, что мужчина пересек литовско-российскую границу вместе с дочерью на лодке.

Во французских школах будет запрещено ношение традиционных женских мусульманских платьев - абай, сообщил вечером в воскресенье, 27 августа, телеканалу TF1 министр образования Габриэль Аталь.

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"Я никогда не чувствовал, что страна свободна", - говорит о своей родине белорусский актер Иван Стрельцов. Он находился в Беларуси в августе 2020 года и участвовал в акциях. В Латвии Иван живет уже три года и служит в Рижском русском театре им. М. Чехова.

С продолжением роста ставок Euribor ухудшилась доступность на рынке недвижимости. Особенно это затрагивает сегмент новых квартир и ипотечных заемщиков среднего достатка. Из-за цен на жилье и удорожания кредитов такие покупки им больше не по карману. В связи с этим более привлекательным, по крайней мере в краткосрочной перспективе, стал рынок аренды.

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Мужская сборная Латвии по баскетболу в воскресенье, 27 августа, победила сборную Франции во втором матче финального турнира чемпионата мира в Индонезии. В социальных сетях свои эмоции выразили чиновники, учреждения и жители.