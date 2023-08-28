Началась последняя рабочая неделя этого лета. Из новостей на сегодня - капитан сборной Латвии по баскетболу Дайрис Бертанс из-за травмы завершил участие в чемпионате мира, а PMLP готовится разослать гражданам России, не предпринявшим никаких действий для продления ВНЖ в Латвии, письма с предложением покинуть страну. Об этом и не только - в ежедневной подборке RUS TVNET за понедельник, 28 августа.
Главное за 28 августа ⟩ Граждане РФ получат письма от PMLP, квартиры дорожают, а Бертанс не сыграет на чемпионате
Новости Латвии:
Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) готовится в сентябре разослать гражданам России, не предпринявшим никаких действий для продления вида на жительство (ВНЖ) в Латвии, письма с предложением покинуть страну, сообщила на телеканале TV3 руководитель PMLP Майра Розе.
Когда Центр государственного языка (VVC) начал проверки во 2-й средней школе в Резекне, пять сотрудников ушли на больничный, а трое уволились с работы, сообщает Panorāma.
Российской компании "Газпром" по-прежнему частично принадлежит Latvijas gāze. На этой неделе руководимое Айгаром Калвитисом предприятие выплатило "Газпрому" дивиденды, сообщает передача Nekā personīga.
Если чуть больше года назад ставка Euribor для заемщиков составляла 0%, то сейчас, после решения Европейского центробанка продолжить повышение ставок в целях борьбы с инфляцией, она уже превышает четыре процента, сообщает передача Panorāma.
В честь Дня знаний 1 сентября в центре и микрорайонах Риги пройдут мероприятия для школьников и день открытых дверей, посвященный образованию по интересам, сообщили агентству LETA в Рижской думе.
АS Latvijas gāze полностью готово к новому отопительному сезону, сообщил агентству LЕТА член правления компании Эгил Лапсалис.
По просьбе "Объединенного списка" (ОС) кандидат в премьер-министры от "Нового Единства" Эвика Силиня до утра среды, 30 августа, сделает паузу в переговорах о формировании правительства.
1 декабря в "Арена Рига" с большим сольным концертом выступит Валерий Меладзе. 30 лет назад широкая публика услышала его первый хит. Сейчас на его счету десятки композиций, ставших абсолютной классикой жанра и любимых миллионами слушателей по всему миру.
Капитан сборной Латвии по баскетболу Дайрис Бертанс из-за травмы завершил участие в финальной части чемпионата мира, сообщает Латвийский баскетбольный союз (LBS).
Руководителем Latvijas Pasts стала Беате Краузе-Чеботаре, а обязанности члена правления и директора департамента развития бизнеса будет исполнять Янис Кулиньш, сообщили агентству LETA в Latvijas Pasts.
В минувшие выходные сотрудники Государственной полиции Курземского региона во время вызовов на семейные конфликты приняли четыре решения о разделении, выдворив агрессора - мужчину с места жительства. В одном случае конфликт произошел в присутствии детей, и было возбуждено дело об административном правонарушении за эмоциональное насилие в отношении детей.
За рубежом:
Граница Литвы, Латвии и Польши с Беларусью может быть закрыта в случае вооруженного инцидента или прорыва нелегальных мигрантов, заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.Граница Литвы, Латвии и Польши с Беларусью может быть закрыта в случае вооруженного инцидента или прорыва нелегальных мигрантов, заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.
По данным российских властей, в ночь на понедельник, 28 августа, произошла очередная атака дронов на Россию. Ночью в большинстве регионов Украины также была объявлена воздушная тревога, звучат сообщения о взрывах в Полтавской и Днепропетровской областях страны.
Замминистра обороны Украины Анна Маляр официально объявила об освобождении села Работино в Запорожской области.
В воскресенье, 27 августа, в Главный комиссариат полиции Клайпедского уезда поступило сообщение от 27-летней женщины о том, что 37-летний мужчина забрал ее годовалую дочь из дома в деревне Саусдравай Кретингского района и не вернул ее в условленное время. В ходе поисков было установлено, что мужчина пересек литовско-российскую границу вместе с дочерью на лодке.
Во французских школах будет запрещено ношение традиционных женских мусульманских платьев - абай, сообщил вечером в воскресенье, 27 августа, телеканалу TF1 министр образования Габриэль Аталь.
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"Я никогда не чувствовал, что страна свободна", - говорит о своей родине белорусский актер Иван Стрельцов. Он находился в Беларуси в августе 2020 года и участвовал в акциях. В Латвии Иван живет уже три года и служит в Рижском русском театре им. М. Чехова.
С продолжением роста ставок Euribor ухудшилась доступность на рынке недвижимости. Особенно это затрагивает сегмент новых квартир и ипотечных заемщиков среднего достатка. Из-за цен на жилье и удорожания кредитов такие покупки им больше не по карману. В связи с этим более привлекательным, по крайней мере в краткосрочной перспективе, стал рынок аренды.
За последний год прибыль сайта OnlyFans взлетела до небес. Известие о том, что его владелец получил в виде дивидендов более 300 млн долларов, в очередной раз спровоцировала всплеск интереса к личности порномагната.
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