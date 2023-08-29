Видео ⟩ В Ильгюциемсе с четвертого этажа жилого дома летает мебель и бытовая техника

Пенсионер у жилого дома рассказал, что иногда кто-то выбрасывает с балкона ненужные вещи, в том числе мебель и бытовую технику, которые после этого никто не собирает.

Один раз соседи с четвертого этажа - трое молодых мужчин - выбросили целую кучу вещей, включая картофельные мешки и коробки. Один из виновных указал, что сносить вещи вниз слишком тяжело.

Одна из соседок запечатлела происходящее на видео и вызвала полицию. После этого мужчинам пришлось вещи собирать.

"Бросание вещей из окна, во-первых, может нести угрозу окружающим. Поэтому такие действия квалифицируются как хулиганство или мелкое хулиганство в зависимости от обстоятельств. (...) Если у кого-то возникают травмы, скорее всего, можно задействовать Уголовный закон и может грозить тюремное наказание", - рассказал представитель муниципальной полиции Риги Том Садовскис.

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