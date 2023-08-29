Россию продолжают атаковать дроны: беспилотники сбиты в Тульской и Белгородской областях

Министерство обороны утверждает, что над Тульской областью были сбиты два летательных аппарата, а еще один дрон был "уничтожен" над Белгородской областью, граничащей с Украиной.

О разрушениях и пострадавших министерство информации не предоставило.

Атаки беспилотников на Москву, Московскую область и другие регионы России в последнее время стали уже обычным явлением.