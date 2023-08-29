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Россию продолжают атаковать дроны: беспилотники сбиты в Тульской и Белгородской областях

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На месте происшествия после атаки беспилотника
На месте происшествия после атаки беспилотника Фото: AP/Scanpix

Россия в ночь на вторник, 29 августа, пережила очередную атаку дронов, сообщает AFP со ссылкой на местные власти.

Министерство обороны утверждает, что над Тульской областью были сбиты два летательных аппарата, а еще один дрон был "уничтожен" над Белгородской областью, граничащей с Украиной.

О разрушениях и пострадавших министерство информации не предоставило.

Атаки беспилотников на Москву, Московскую область и другие регионы России в последнее время стали уже обычным явлением.

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