Латвийские баскетболисты уступили Канаде и вышли в 1/8 финала со второго места

Матч завершился победой сборной Канады со счётом 101:75 (13:23, 30:19, 24:15, 34:18).

Самым результативным игроком латвийской сборной стал Андрейс Гражулис, который заработал 16 очков. 14 очков в копилку сборной Латвии принёс Родион Купуц, а Артур Жагарс записал в свой актив 11 очков.

Самым результативным игроком матча стал защитник сборной Канады Шей Гилджес-Александер - 27 очков, шесть подборов и шесть результативных передач.

Напомним, в первом матче на чемпионате мира сборная Латвии нанесла разгромное поражение команде Ливана (109:70), а затем сенсационно обыграла Францию (88:86).

В финальном турнире чемпионате мира играют 32 команды, которые разделены на 8 групп. Обладатели первых двух мест в каждой группе продолжат борьбу за 1-16-е места, а третья и четвёртая команды - за 17-32-е места.

Таким образом, Канада (с тремя победами) и Латвия (с двумя) обеспечили себе выход в 1/8 финала турнира. Сборные Франции (одна победа) и Ливана (без побед) продолжат борьбу за 17-32-е места.

Сборные Латвии и Канады ещё до матча обеспечили себе попадание в 16 лучших команд турнира и продолжат выступления в группе L, где одним из их соперников станет команда Испании, а второй определится в среду в матче между Бразилией и Кот-д'Ивуаром. Матчи группы L пройдут в пятницу и воскресенье.

Финальный турнир чемпионата мира проходит в Индонезии, Японии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Испании.