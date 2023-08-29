Скандал с поцелуем: мать Рубиалеса объявила голодовку, прокуратура начала расследование

Источники издания в прокуратуре отмечают, что если Эрмосо откажется подавать официальную жалобу против Рубиалеса, дело, скорее всего, будет закрыто.

Анхелес Бехар начала бессрочную голодовку в церкви в Монтриле Фото: EPA

Мать Рубиалеса Анхелес Бехар ранее заперлась в церкви в городе Мотриль на южном побережье Испании, где вырос ее сын, и объявила голодовку в связи с «бесчеловечной охотой» на него.

Она заявила испанскому информагентству EFE, что голодовка будет продолжаться «бесконечно, днем и ночью», и добавила, что «бесчеловечная и кровавая охота, которую они ведут, – это то, чего мой сын не заслуживает».

Двоюродная сестра Рубиалеса Ванесса Руис, которая делает заявления от имени семьи, сказала: «Мы очень переживаем за него. Его осудили раньше времени».

«Они [СМИ] не перестают нас преследовать. Мы вынуждены были покинуть свой дом. Мы хотим, чтобы они оставили нас в покое, и чтобы Дженни рассказала правду. Это несправедливо», – заявила она.

В пятницу Луис Рубиалес вновь заявил, что не собирается уходить в отставку, несмотря на многочисленные призывы. В субботу он был временно отстранен от футбольной деятельности Международной федерацией футбола (FIFA).

Испанское правительство обратилось в Спортивный трибунал Испании (TAD) с просьбой отстранить Рубиалеса от работы, в то время как Испанская федерация футбола, которой он руководит, в понедельник созвала региональные филиалы на чрезвычайное заседание.

После заседания RFEF призвала своего руководителя покинуть пост.