СМИ: Кремль приказал спецслужбам быть готовыми к угрозам новых мятежей

По словам источников, российские спецслужбы уже начали работать над тем, чтобы не допустить повторения событий, подобных мятежу Пригожина в конце июня.

Танки мятежников, оказавшиеся в 200 километрах от Москвы, очень сильно повлияли на президента России Владимира Путина.

Как указывают информационные источники, Пригожин не только бросил вызов Путину как верховному главнокомандующему, но и не подчинился прямому приказу Путина и поэтому был признан угрозой путинскому режиму.

Источники также выразили мнение, что ЧВК "Вагнер" будет расформирована, а ее нынешние наемники будут подвержены строгому контролю со стороны Кремля, что позволит снизить вероятность нового мятежа "вагнеровцев".