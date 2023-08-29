СМИ: Кремль приказал спецслужбам быть готовыми к угрозам новых мятежей

Кремль считает, что после ликвидации главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в России по-прежнему есть риски новых военных мятежей, пишет The Moscow Times со ссылкой на приближенные к Кремлю источники.
По словам источников, российские спецслужбы уже начали работать над тем, чтобы не допустить повторения событий, подобных мятежу Пригожина в конце июня.
Танки мятежников, оказавшиеся в 200 километрах от Москвы, очень сильно повлияли на президента России Владимира Путина.
Как указывают информационные источники, Пригожин не только бросил вызов Путину как верховному главнокомандующему, но и не подчинился прямому приказу Путина и поэтому был признан угрозой путинскому режиму.
Источники также выразили мнение, что ЧВК "Вагнер" будет расформирована, а ее нынешние наемники будут подвержены строгому контролю со стороны Кремля, что позволит снизить вероятность нового мятежа "вагнеровцев".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!