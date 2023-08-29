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СМИ: Кремль приказал спецслужбам быть готовыми к угрозам новых мятежей

TVNET rus.tvnet.lv
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Владимир Путин
Владимир Путин Фото: EPA/Scanpix

Кремль считает, что после ликвидации главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в России по-прежнему есть риски новых военных мятежей, пишет The Moscow Times со ссылкой на приближенные к Кремлю источники.

По словам источников, российские спецслужбы уже начали работать над тем, чтобы не допустить повторения событий, подобных мятежу Пригожина в конце июня.

Танки мятежников, оказавшиеся в 200 километрах от Москвы, очень сильно повлияли на президента России Владимира Путина.

Как указывают информационные источники, Пригожин не только бросил вызов Путину как верховному главнокомандующему, но и не подчинился прямому приказу Путина и поэтому был признан угрозой путинскому режиму.

Источники также выразили мнение, что ЧВК "Вагнер" будет расформирована, а ее нынешние наемники будут подвержены строгому контролю со стороны Кремля, что позволит снизить вероятность нового мятежа "вагнеровцев".

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