Латвийский художник начал сотрудничать с украинским боксёром Усиком

В минувшие выходные во Вроцлаве украинский боксёр Александр Усик одержал победу над британцем Даниэлем Дюбуа. Для Усика это был первый бой с августа 2022 года, когда он победил Энтони Джошуа.
Латвийский художник Владислав Лакше известен своими работами в рамках сотрудничества как с популярными баскетболистами, так и с бойцами международного уровня.
На выходных Лакше у себя в социальных сетях поделился свежей работой под названием God’s Warrior ("Божий Воин").
"Мы давно на связи с Александром. На боксёрской арене он всегда отличался своим характером и религиозностью. "Божий Воин" - это человек, который бьёт от души и побеждает, потому что вера двигает его духом. На рисунке я также изобразил архангела Гавриила, который является "ангелом силы". То есть это ангел, дающий энергию для победы", - отметил художник.
В настоящий момент Лакше работает с боксёром над новыми проектами. Напомним, что художник за время своей карьеры успел поработать с такими брендами, как Nike, Converese, Pumа, Adidas, и многими другими популярными марками, а также сотрудничал в качестве главного дизайнера в топовых баскетбольных командах НБА.
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