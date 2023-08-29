Латвийский художник начал сотрудничать с украинским боксёром Усиком

Латвийский художник Владислав Лакше известен своими работами в рамках сотрудничества как с популярными баскетболистами, так и с бойцами международного уровня.

На выходных Лакше у себя в социальных сетях поделился свежей работой под названием God’s Warrior ("Божий Воин").

"Мы давно на связи с Александром. На боксёрской арене он всегда отличался своим характером и религиозностью. "Божий Воин" - это человек, который бьёт от души и побеждает, потому что вера двигает его духом. На рисунке я также изобразил архангела Гавриила, который является "ангелом силы". То есть это ангел, дающий энергию для победы", - отметил художник.

В настоящий момент Лакше работает с боксёром над новыми проектами. Напомним, что художник за время своей карьеры успел поработать с такими брендами, как Nike, Converese, Pumа, Adidas, и многими другими популярными марками, а также сотрудничал в качестве главного дизайнера в топовых баскетбольных командах НБА.