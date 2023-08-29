Крупнейшие криптовалютные биржи Азии присоединились к санкциям против российских банков

Три ведущие криптовалютные биржи Азии - Binance, Bybit и OKX - объявили о приостановке операций с российскими банками, попавшими под санкции западных стран. Однако пользователи в России смогут использовать альтернативные методы - систему денежных переводов, а также услуги банков, не находящихся под санкциями, таких как Raiffeisen Bank, сообщает Forbes.
Binance в минувшие выходные ввела ограничения для российских клиентов, разрешив пользователям использовать для транзакций только рубли. При попытке использовать иностранные валюты пользователям выдается сообщение о необходимости выбора местной валюты и дается ссылка на правила работы биржи в выбранной пользователем стране. Россияне, проживающие за рубежом и успешно прошедшие верификацию иностранного адреса, смогут продолжить использовать иностранные валюты, за исключением рублей, гривен, долларов США и евро.
Тем временем криптобиржа OKX исключила карты Сбербанка, Тинькофф и Альфа-Банка из списка поддерживаемых карт. Аналогичная ситуация наблюдается и на криптобирже Bybit. Несмотря на то, что банки по-прежнему присутствуют в списке способов оплаты, провести транзакции не удалось. Позже доступ к счетам Сбербанка был частично восстановлен.
Все три биржи были основаны выходцами из Китая, но имеют офисы в разных частях света. Чанпин Чао основал Binance в 2017 году. Компания имеет офис в Сингапуре, но подчеркивает, что у нее нет штаб-квартиры. Чао подчеркивает, что Binance внимательно следит за американским законодательством, в том числе за санкциями Запада против России.
Штаб-квартира OKX находится на Сейшельских островах, а сама компания, основанная Стар Сюем, зарегистрирована в Гонконге и на Мальте. Компания стремится "реагировать на запросы рынка и требования регуляторов". Криптобиржа также ввела ряд ограничений для российских пользователей.
Компания Bybit, основанная Беном Чоу, работает по всему миру, исключая США, материковый Китай, Сингапур, провинцию Квебек в Канаде и ряд других юрисдикций. Головной офис компании находится в Дубае. Ранее компания Bybit не вводила ограничений для российских пользователей, а в ноябре 2022 года Bybit объявила, что "не будет дискриминировать пользователей по признаку их местонахождения и паспорта".
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