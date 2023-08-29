Крупнейшие криптовалютные биржи Азии присоединились к санкциям против российских банков

Binance в минувшие выходные ввела ограничения для российских клиентов, разрешив пользователям использовать для транзакций только рубли. При попытке использовать иностранные валюты пользователям выдается сообщение о необходимости выбора местной валюты и дается ссылка на правила работы биржи в выбранной пользователем стране. Россияне, проживающие за рубежом и успешно прошедшие верификацию иностранного адреса, смогут продолжить использовать иностранные валюты, за исключением рублей, гривен, долларов США и евро.

Тем временем криптобиржа OKX исключила карты Сбербанка, Тинькофф и Альфа-Банка из списка поддерживаемых карт. Аналогичная ситуация наблюдается и на криптобирже Bybit. Несмотря на то, что банки по-прежнему присутствуют в списке способов оплаты, провести транзакции не удалось. Позже доступ к счетам Сбербанка был частично восстановлен.