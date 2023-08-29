Начатая Путиным война стала ощущаться и в хоккее: в СКА значительно понизили зарплаты

Недавно десяти игрокам СКА была понижена зарплата, вскоре им предстоит подписать новые договоры на меньшую сумму, сообщает финское издание Iltalehti со ссылкой на российский "Спорт-Экспресс".

По информации российского издания, до этого руководство лиги не требовало от СКА укладываться в установленные потолки зарплат. Другие команды должны были это делать, однако СКА ежегодно превышал границу примерно на полтора миллиона евро.

Такое развитие событий позволяет предположить, что деньги на содержание российской армии начинают заканчиваться. Некоторые игроки даже покинули клуб, так как не хотят получать меньше денег.

В этом году в составе СКА собраны россияне и белорусы, а также бывший вратарь рижского "Динамо" Юхан Матссон из Швеции. В состав команды также включен канадец Брендан Лейпсик.