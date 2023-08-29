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Видео ⟩ Авария в Марупе: пострадали две машины Bolt Drive. Возможно, что виновник скрылся

rus.tvnet.lv
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Авария в Марупе
Авария в Марупе Фото: Ekrānuzņēmums no video

В Марупе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух каршеринговых автомобилей Bolt Drive. Портал TVNET связался с компанией, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.

Сообщается, что в результате аварии в Марупе один из автомобилей компании Bolt врезался в другой автомобиль, припаркованный на обочине. По словам очевидцев, виновник аварии скрылся с места происшествия.

Портал TVNET связался с компанией Bolt, чтобы получить комментарий по поводу этой аварии.

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