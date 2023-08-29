Чемпионка РФ по фигурному катанию среди юниоров нашлась и извинилась за исчезновение

"Прошу прощения, что заставила всех нервничать и переживать за меня. Сейчас все в порядке, я дома с любимым тренером и мамой. Не волнуйтесь, мой поступок никак не связан с фигурным катанием и с Софьей Анатольевной, я буду тренироваться в своей команде и радовать вас новыми выступлениями! У нас все хорошо, не верьте СМИ и горе-блогерам", - написала фигуристка.

Вчера сообщалось об исчезновении спортсменки. Горбачева покинула каток в "Чкалов Арене" на Летной улице, но домой так и не пришла.

"Есть только записи с камер, как она вошла в парк, и больше ничего. Сейчас приехал кинолог с собакой, будут искать. Но уже прошло много времени", - приводил слова матери Telegram-канал "Медуза". Были организованы поиски девушки. Поисковый отряд "ЛизаАлерт" опубликовал ориентировку с ее фотографией.

В поисках Горбачевой также были задействованы аквалангисты. Ранее некоторые Telegram-каналы сообщали, что вещи фигуристки нашли на пляже на Покровской набережной, но самой ее рядом не было.

Алине Горбачевой 16 лет. В феврале 2023 года она стала победительницей юниорского первенства России по фигурному катанию в Перми.