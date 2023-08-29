В Москве пропала чемпионка РФ по фигурному катанию среди юниоров, ведутся поиски

По предварительным данным, Горбачева покинула каток в "Чкалов Арене" на Летной улице, но домой так и не пришла.

"Есть только записи с камер, как она вошла в парк, и больше ничего. Сейчас приехал кинолог с собакой, будут искать. Но уже прошло много времени", - приводит слова матери Telegram-канал "Медуза".

Начаты поиски девушки. Поисковый отряд "ЛизаАлерт" опубликовал ориентировку с ее фотографией.

В поисках Горбачевой задействованы аквалангисты. Ранее некоторые Telegram-каналы сообщали, что вещи фигуристки нашли на пляже на Покровской набережной, но самой ее рядом не было.

Прокуратура Москвы опубликовала видео, на котором девушка идет от "Чкалов Арены" мимо Владимирской церкви.

Алине Горбачевой 16 лет. В феврале 2023 года она стала победительницей юниорского первенства России по фигурному катанию в Перми.