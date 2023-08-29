По оценкам корреспондентов «Ротонды» и «Бумаги» (также в реестре «иноагентов», к церкви, где проходило отпевание Чекалова, пришли около сотни человек. «Ситуация там сейчас очень массовая», — отмечало издание «Фонтанка».

Всего в катастрофе с бизнес-джетом Пригожина погибли 10 человек. Как сообщала Росавиация, в списке пассажиров помимо Пригожина и Чекалова были командующий ЧВК Дмитрий Уткин, охранники Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин и Николай Матусеев, а также гражданские пилоты Алексей Левшин и Рустам Каримов и бортпроводница Кристина Распопова.

В Петербурге похоронили заместителя Пригожина Фото: BBC

В Петербурге похоронили заместителя Пригожина. Фото: BBC

Как писала Би-би-си, 47-летний Валерий Чекалов возглавлял в Петербурге компании, связанные с Пригожиным. Он был включен в украинские и американские санкционные списки.

Чекалова называли заместителем Пригожина в ЧВК «Вагнер», отвечавшим за транспортную логистику, отмечает «Ротонда».

В 2011-2018 годы Чекалов руководил (а в 2016-2017 годы и формально владел) петербургской компанией «Коллектив-Сервис». В 2012 году эта компания стала одной из близких Пригожину структур, получивших подряд на поставку питания для армии по контракту с «Военторгом» Минобороны.