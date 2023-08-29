Банки: правила FIBA, похоже, не для всех одинаковы

"Соперник провел уверенную игру, и это видно по результату. Они показали свой потенциал. Со своей стороны, я доволен тем, как мы подошли к игре. Сложно противостоять такой физической игре и такому количеству талантов", - подчеркнул тренер.

"Мы заставили Канаду играть на очень высоком уровне, чтобы победить нас. Мы лидировали в течение 19 минут, что заставляет меня гордиться игроками. Когда играешь против команды уровня Канады, нужно быть идеальным. Приятно, что следующие два матча - с Бразилией и Испанией, надеюсь, что мы покажем такой же высокий уровень борьбы", - сказал Банки.

Во второй четверти Банки заработал техническое замечание, которое он назвал просто частью игры, но отметил, что все три судьи в этом матче были из Южной или Северной Америки.