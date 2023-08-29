Тренер сборной Латвии: "Правила FIBA, похоже, не для всех одинаковы"

Главный тренер сборной Латвии по баскетболу Лука Банки после поражения от Канады заявил, что гордится ребятами своей команды, а также прокомментировал судейство матча.
"Соперник провел уверенную игру, и это видно по результату. Они показали свой потенциал. Со своей стороны, я доволен тем, как мы подошли к игре. Сложно противостоять такой физической игре и такому количеству талантов", - подчеркнул тренер.
"Мы заставили Канаду играть на очень высоком уровне, чтобы победить нас. Мы лидировали в течение 19 минут, что заставляет меня гордиться игроками. Когда играешь против команды уровня Канады, нужно быть идеальным. Приятно, что следующие два матча - с Бразилией и Испанией, надеюсь, что мы покажем такой же высокий уровень борьбы", - сказал Банки.
Во второй четверти Банки заработал техническое замечание, которое он назвал просто частью игры, но отметил, что все три судьи в этом матче были из Южной или Северной Америки.
"У меня было ощущение, что критерии оценки не совпадают. Мы играем против Канады, а там три американских судьи - это несправедливо. Нельзя смотреть на имена игроков, их зарплаты и популярность. В какой-то момент мой разговор с судьями стал слишком напряженным. Если вы хотите судить по этим критериям, то и другой тренер заслуживает того же. Видимо, правила FIBA не для всех работают одинаково, но я не пытаюсь найти оправдания", - пояснил тренер.
Дайрис Бертанс не сможет сыграть за сборную Латвии после травмы, полученной в матче с Францией, а Анджей Пасечник наблюдал за игрой с Канадой со скамейки запасных. Банки сообщил, что причина отсутствия Пасечника связана с тактическими решениями.
"Мы старались добиться большей мобильности на обоих концах поля. В атаке мы хотели создать преимущество за счет универсальности наших высоких игроков. Я выбрал игру с мобильностью, универсальностью и тем, что больше подходит команде", - добавил тренер.
Сборные Латвии и Канады ещё до матча обеспечили себе попадание в 16 лучших команд турнира и продолжат выступления в группе L, где одним из их соперников станет команда Испании, а второй определится в среду в матче между Бразилией и Кот-д'Ивуаром. Матчи группы L пройдут в пятницу и воскресенье.
Финальный турнир чемпионата мира проходит в Индонезии, Японии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Испании.
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