Киев пережил сильнейшее с весны нападение

"Ночная воздушная атака. Такого мощного нападения Киев не испытывал с весны. Враг совершил массированную, комбинированную атаку с использованием беспилотников и ракет", - сообщил Попко в Telegram-канале Киевской городской военной администрации.

Заявляется, что российские войска применили ударные беспилотники, возможно, Shahed. Несколько групп дронов направлялись на Киев с разных направлений. Однако уже вскоре на украинскую столицу полетели ракеты, запущенные с бортов Ту-95МС.

"В целом, силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено более 20 вражеских целей (точное количество, а также тип ракет и БпЛА официально обнародуют Воздушные силы). В столице зафиксировано падение обломков в нескольких районах. К сожалению, погибли люди. В Шевченковском районе, на территории предприятия куски рашистских ракет убили два человека, еще один получил повреждения. Также, в результате падения остатков ракет возникли разрушения и пожары в Шевченковском и Дарницком районах", - добавили в администрации.

Указывается, что в обоих районах обломки беспилотников упали на территории нежилой застройки. Пожары, возникшие на месте падения, ликвидированы.

Позже в администрации уточнили, что в результате падения обломков в разных районах Киева погибли два человека, а еще три - получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь, двое раненых госпитализированы.

Погибшими оказались два охранника предприятия. Это были мужчины 26 и 36 лет.