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О премьерстве Кариньша, новой коалиции и состоянии медицины - с Илзе Винькеле

Артем Липин rus.tvnet.lv
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Экс-министр здравоохранения Илзе Винькеле в эфире программы "Кто вам платит?"
Экс-министр здравоохранения Илзе Винькеле в эфире программы "Кто вам платит?" Фото: LETA/TVNET kolāža

В социальной сети Facebook экс-министр здравоохранения Илзе Винькеле призналась, что не будет скучать по премьер-министру Кришьянису Кариньшу. Чем вызвано такое отношение, чего Винькеле ждет от новой коалиции и как со стороны ей видится состояние системы здравоохранения Латвии - в программе "Кто вам платит?" говорим с экс-министром Илзе Винькеле.

Темы эфира:

  • Чем Илзе Винькеле занимается сейчас;
  • Что работа на посту министра изменила в жизни Винькеле;
  • Каким премьером был Кришьянис Кариньш - взгляд изнутри;
  • Система здравоохранения Латвии - есть ли путь к улучшениям;
  • Что экс-министр думает о нынешней и будущей коалиции;
  • Не слишком ли много постов у "Нового Единства".

Встречаемся в прямом эфире в 18:00!

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