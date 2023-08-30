Видео ⟩ Илзе Винькеле: о стендапе, работе с Кариньшем и почему министры не понимают проблем медицины

В социальной сети Facebook экс-министр здравоохранения Илзе Винькеле призналась, что не будет скучать по премьер-министру Кришьянису Кариньшу. Чем вызвано такое отношение, чего Винькеле ждет от новой коалиции и как со стороны ей видится состояние системы здравоохранения Латвии - в программе "Кто вам платит?" говорим с экс-министром Илзе Винькеле.