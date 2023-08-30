В социальной сети Facebook экс-министр здравоохранения Илзе Винькеле призналась, что не будет скучать по премьер-министру Кришьянису Кариньшу. Чем вызвано такое отношение, чего Винькеле ждет от новой коалиции и как со стороны ей видится состояние системы здравоохранения Латвии - в программе "Кто вам платит?" говорим с экс-министром Илзе Винькеле.
Видео ⟩ Илзе Винькеле: о стендапе, работе с Кариньшем и почему министры не понимают проблем медицины
В эфире прозвучало:
- 00:00 Есть ли жизнь после политики? В студии - Илзе Винькеле;
- 05:31 Почему Винькеле не будет скучать по премьер-министру Кришьянису Кариньшу;
- 15:45 Самая влиятельная партия Латвии - Twitter;
- 17:41 В чем причина неустойчивости второго правительства Кариньша;
- 21:00 Секрет долгожительства Нацобъединения;
- 25:19 Почему некоторые министры так яростно держатся за кресла;
- 32:16 За сферу здравоохранения никто не хочет отвечать;
- 43:05 Переговоры о правительстве Силини;
- 46:43 Эгил Левитс и Эдгар Ринкевич - отношение Винькеле к президентам Латвии.
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