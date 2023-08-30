Видео ⟩ О премьерстве Кариньша, новой коалиции и состоянии медицины - с Илзе Винькеле

В социальной сети Facebook экс-министр здравоохранения Илзе Винькеле призналась, что не будет скучать по премьер-министру Кришьянису Кариньшу. Чем вызвано такое отношение, чего Винькеле ждет от новой коалиции и как со стороны ей видится состояние системы здравоохранения Латвии - в программе "Кто вам платит?" говорим с экс-министром Илзе Винькеле.
Темы эфира:
- Чем Илзе Винькеле занимается сейчас;
- Что работа на посту министра изменила в жизни Винькеле;
- Каким премьером был Кришьянис Кариньш - взгляд изнутри;
- Система здравоохранения Латвии - есть ли путь к улучшениям;
- Что экс-министр думает о нынешней и будущей коалиции;
- Не слишком ли много постов у "Нового Единства".
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