Ср, 30.08.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Полиция получит права запрещать человеку уезжать из Латвии

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Госполиция. Иллюстративное фото.
Госполиция. Иллюстративное фото. Фото: Valsts policija

Правительство во вторник, 29 августа, поддержало поправки к закону "О полиции", предусматривающие право полицейского на принятие решения о запрете незащищенному лицу выезжать из Латвии сроком до четырех месяцев.

Такое решение может быть принято, если получена информация или заявление, свидетельствующее о том, что жизнь, здоровье или безопасность незащищенного лица могут быть подвергнуты угрозе.

Решение уполномоченного сотрудника Государственной полиции вступает в силу в момент его принятия. Оспаривание решения не приостанавливает его действие.

Государственная полиция о принятом решении о запрете незащищенному лицу выезжать из Латвии незамедлительно, не позднее чем на следующий день, информирует Управление по делам гражданства и миграции.

Начальник Государственной полиции рассматривает заявление об оспаривании и принимает решение в течение десяти дней. Подача заявления в суд не приостанавливает решение о запрете незащищенному лицу выехать из Латвии.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх