Кариньш раскрыл, что действие "Объединенного списка" стали причиной его демиссии

Политик заявил, что именно это действие "Объединенного списка" стало причиной его демиссии.

Кариньш сказал, что в результате "отошел в сторону", позволив сопартийцу Эвике Силине начать создание правительства с нуля.

"Предложение госпожи Силини, по-моему, очень простое и понятное: мы работаем все вместе, у нас хватает проблем и вызовов!", - комментирует видение коллеги Кариньш, подчеркивая, что мелкие идеологические различия потенциальных партнеров коалиции, которые видны близко, для многих избирателей, скорее всего, не кажутся настолько существенными, чтобы из-за этого тормозить решение нескольких важных государственных вопросов.

Прежний премьер заключил, что все потенциальные партнеры по коалиции поддерживают Силиню как премьер-министра, а также поддерживают предложенную ею правительственную программу, но не хотят приходить и совместно работать.

По словам Кариньша, теперь "Объединенному списку" нужно просто "решить, хотят ли они работать или просто ругаться". Для Кариньша это не кажется понятным или приемлемым.

"Слишком много времени прошло. Просто пусть один раз решит, чего они хотят!", - сказал экс-премьер.

Политик воздержался от того, чтобы прокомментировать свои шансы и возможности занять должность министра иностранных дел в следующем правительстве, отметив, что об этом говорить рано, потому что еще не ясно, какие политические силы создадут новый Кабинет министров.