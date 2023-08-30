Владимир Путин в октябре этого года планирует отправиться в Китай - это будет первый официальный визит президента РФ с тех пор, как в марте был выдан международный ордер на его арест.
Путин планирует первый зарубежный визит после выдачи ордера на его арест
Как агентству Bloomberg подтвердили источники, знакомые с ситуацией, Путин в октябре планирует отправиться в Китай.
"Владимир Путин, несмотря на выдачу ордера на арест, посетит Китай", - сообщается в материале агентства.
По информации Bloomberg, Путин посетит форум "Один пояс, один путь".
Напомним, Международный уголовный суд в марте выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, обвинив их в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.
С тех пор Путин не выезжал с территории России, не считая оккупированных областей Украины.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!