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Путин планирует первый зарубежный визит после выдачи ордера на его арест

rus.tvnet.lv
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Владимир Путин.
Владимир Путин. Фото: EPA/Scanpix

Владимир Путин в октябре этого года планирует отправиться в Китай - это будет первый официальный визит президента РФ с тех пор, как в марте был выдан международный ордер на его арест.

Как агентству Bloomberg подтвердили источники, знакомые с ситуацией, Путин в октябре планирует отправиться в Китай.

"Владимир Путин, несмотря на выдачу ордера на арест, посетит Китай", - сообщается в материале агентства.

По информации Bloomberg, Путин посетит форум "Один пояс, один путь".

Напомним, Международный уголовный суд в марте выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, обвинив их в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

С тех пор Путин не выезжал с территории России, не считая оккупированных областей Украины.

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