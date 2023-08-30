Давис Бертанс: Пока я играю за сборную Латвии, в команде будут только местные

Правила Международной федерации баскетбола (FIBA) предусматривают, что национальные команды могут натурализовать одного игрока. Такая практика очень распространена в Европе. Такой возможностью, например, воспользовалась в прошлом году Испания, пригласив в команду американца Лоренцо Брауна, который способствовал победе на чемпионате Европы.

В латвийской баскетбольной среде то и дело возникают дискуссии о том, что и нам следует воспользоваться такой помощью извне. Ходили слухи, что сборная Латвии может привлечь американца Майка Джеймса, имеющего опыт в Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) и яркую карьеру в Европе.

В 2019 году Комиссия Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества отклонила просьбу Латвийской баскетбольной ассоциации (LBS) о предоставлении гражданства американской баскетболистке Шей Педи, которая была готова помочь женской сборной Латвии на чемпионате Европы.

"Я очень горжусь нашей страной. Пока я буду играть в латвийской сборной, в составе 12 человек всегда будут 12 местных. Это я могу гарантировать. Латыши, которые родились и выросли в Латвии, а не те, кому выдали паспорт", - так в интервью BasketNews высказался Давис Бертанс.

Финальный турнир чемпионата мира проходит в Индонезии, Японии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Испании.