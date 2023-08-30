Сборная Латвии узнала своих следующих соперников на ЧМ по баскетболу

Сборная Бразилии обеспечила себе место среди 16 лучших команд турнира и попадание в группу L, обыграв в третьем матче группового турнира команду Кот-д'Ивуара - 89:77 (23:25, 27:21, 20:19, 19:12).

В заключительном матче группового этапа Испания встретится с командой Ирана. Матч состоится сегодня в 16:30 по латвийскому времени.

Вне зависимости от результата этой встречи сборная Испании досрочно обеспечила себе попадание в 16 лучших команд турнира и место в группе L, где также будут представлены Канада и Латвия.

Матчи группы L пройдут в пятницу и воскресенье.

Напомним, в финальном турнире чемпионате мира играют 32 команды, которые разделены на 8 групп. Обладатели первых двух мест в каждой группе продолжат борьбу за 1-16-е места, а третья и четвёртая команды - за 17-32-е места.

Финальный турнир чемпионата мира проходит в Индонезии, Японии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Испании.