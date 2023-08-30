Китай в новых официальных картах "забрал" себе часть территории России

Речь идет об острове Большой Уссурийский, который находится на реке Амур.

В соответствии с соглашением России и Китая в 2008 году остров Большой Уссурийский был разделен между двумя странами.

Однако на новых картах Китая этот остров изображен как полностью принадлежащая Китаю территория. Остров был отмечен как самая дальняя территория Китая, расположенная на востоке.

Новейший комплект карт будет использован в различных СМИ, в том числе в новостях, а также в книгах и рекламных материалах. Любой желающий сможет использовать карты для получения информации.

Площадь острова Большой Уссурийский составляет 327-350 квадратных километров в зависимости от уровня реки Амур.

Помимо острова Большой Уссурийский, Китай на новых картах как свою территорию отметил также штат Индии Аруначал-Прадеш, который граничит с Китаем.

Министерство иностранных дел Индии уже выразило недоумение по поводу таких действий Китая.