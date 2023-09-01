Екатерина Кузнецова - звезда сериала "Кухня", осудившая захватническую войну России

Екатерина родилась в 1987 году в Киеве в семье легендарного футболиста сборной СССР и киевского "Динамо" Олега Кузнецова и его жены - легкоатлетки Аллы Борисенко.

Девочке с детства предрекали спортивное будущее, однако она предпочла собственный путь и стала актрисой. В 2009 году Кузнецова окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого, после чего переехала в Москву и за несколько лет превратилась в настоящую звезду российского кино.

Екатерина снималась в комедиях "Самый лучший фильме 3-ДЭ" и "Быстрее, чем кролики", а самой известной её работой стала роль официантки Саши в знаменитом сериале "Кухня".

Вот уже несколько лет Екатерина счастлива в отношениях с сёрфингистом и диджеем Максимом Аплиным.