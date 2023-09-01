Екатерина Кузнецова - звезда сериала "Кухня", осудившая захватническую войну России

Вы можете знать украинскую актрису Екатерину Кузнецову по ролям в российских сериалах "Кухня" и "Вампиры средней полосы". Она проработала в России 13 лет, но после 24 февраля 2022 года отказалась от всех съёмок в РФ и уехала.
Екатерина родилась в 1987 году в Киеве в семье легендарного футболиста сборной СССР и киевского "Динамо" Олега Кузнецова и его жены - легкоатлетки Аллы Борисенко.
Девочке с детства предрекали спортивное будущее, однако она предпочла собственный путь и стала актрисой. В 2009 году Кузнецова окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого, после чего переехала в Москву и за несколько лет превратилась в настоящую звезду российского кино.
Екатерина снималась в комедиях "Самый лучший фильме 3-ДЭ" и "Быстрее, чем кролики", а самой известной её работой стала роль официантки Саши в знаменитом сериале "Кухня".
Вот уже несколько лет Екатерина счастлива в отношениях с сёрфингистом и диджеем Максимом Аплиным.
В 2022 году Екатерина вместе с мужем уехала из РФ, выступив с критикой и осуждением захватнической войны России против Украины. Из-за переезда ей пришлось бросить съёмки во втором сезоне популярного сериала "Вампиры средней полосы", где её заменила российская актриса Анастасия Стежко. Уход Кузнецовой создатели сериала никак не прокомментировали.
В своих интервью актриса признаётся, что ни о чём не жалеет и считает, что поступила правильно. Екатерина осуждает политику России и не собирается возвращаться обратно.
"Я уехала из России, и я не планирую возвращаться. По крайней мере в такую Россию, какая она сейчас. Об этом не может идти речи", - говорила она в интервью "Медузе".
Сейчас актриса живёт на два дома - на Тенерифе и в Киеве. Она ведёт активную социальную жизнь - на её страницу в Instagram подписано более 400 тысяч человек. Кроме того, Кузнецова занимается благотворительностью и собирает деньги для украинской армии.
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