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В Латвии появился новый вид телефонного мошенничества

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Звонок с неизвестного номера
Звонок с неизвестного номера Фото: Shutterstock

Государственная полиция сообщает, что в последние недели было получено несколько заявлений о новом виде мошенничества. Жители получают сообщения с неизвестных номеров, автор которых выдает себя за ребенка получателя сообщения и просит перечислить деньги на ремонт телефона.

У людей просят разные суммы, в целом за неделю у жителей таким образом выманили примерно 20 000 евро.

Житель получает сообщение якобы от своего ребенка с текстом: "Привет, мама! У меня полностью сломался телефон... Это мой новый номер, сохрани и напиши мне в WhatsApp, пожалуйста".

Переписка продолжается в приложении WhatsApp, мошенники пишут на латышском языке.

В одном случае мошенник, выдавая себя за сына пострадавшей, продолжил переписку, написав, что телефон упал на землю и сломался и, принимая во внимание, что в телефоне хранилась важная информация, необходим ремонт, поэтому нужны деньги. У жителей по всей стране выманили разные суммы - от 1200 до 6650 евро. Государственная полиция в связи с произошедшим начала уголовные процессы.

Стражи порядка просят жителей убеждаться в правдивости информации! В нескольких случаях мошенничества не произошло, так как жители проверили, все ли в порядке с телефоном ребенка, что полиция призывает делать и других - позвонить ребенку перед тем, как что-либо делать.

В случае, если вы стали жертвой мошенников, полиция призывает по возможности быстрее сообщить об этом в банк, после чего обратиться с заявлением в ближайшее отделение Государственной полиции.

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