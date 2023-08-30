Массированный налет беспилотников. Как украинские дроны могли долететь до Пскова?

Еще одна довольно серьезная материальная потеря для России — последствия закрытия воздушного пространства над Тульской и частью Московской области. За одну ночь там дважды вводился в действие режим «Ковер», который объявляется, если в небе замечены нежелательные летательные объекты или есть угроза появления подобных объектов.

В этом случае все самолеты, которые находятся в зоне, где введен такой план, обязаны покинуть ее и отправиться либо на запасные аэродромы, либо ожидать в другом районе.

Кроме того, в аэропортах отменяются рейсы, что также приводит к большим расходам. Это уже не первый раз за последние недели, когда небо в московском районе полетной информации закрывают из-за беспилотников.

Откуда прилетели дроны?

Всего за ночь дроны прилетели в шесть российских регионов и аннексированный Севастополь, и это один из самых массированных ударов.

При этом особенность налета на псковский аэродром еще и в том, что он находится примерно в 700 км от ближайшей границы Украины. Это довольно большое расстояние.

В Украине есть дроны с заявленной дальностью в тысячу и более километров — например, Raybird-3 или «Бобер». Их, как считается, уже применяли во время ударов по России.