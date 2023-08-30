"Кто только не высказался": Галкин об отмене концерта в Эстонии и запретах в Казахстане

Максим Галкин был очень удивлен тому, как в Сети высказались об отмене его концерта в Эстонии различные люди - от музыкального критика Сергея Соседова до российского пропагандистского издания "МК" и простых комментаторов.

"Бывают ситуации самые разные - ты даже не причастен к объявлению концерта. У меня огромное количество концертов впереди, и я их объявляю по мере поступления", - заметил артист.

Максим Галкин поет с Лаймой Вайкуле Фото: RITVARS_STANKEVICS/ пресс-фото

Он назвал даты тура по Эстонии:

16/02/2024 - Таллинн, Alexela

17/02/2024 - Тарту, Vanemuise Concert Hall

18/02/2024 - Йыхви, Johvi Concert Hall

Максим объяснил, что это те залы, с которыми уже подписаны договоры.

"Эстония, обожаю и обязательно буду в феврале!" - подытожил он.

Галкин не стал скрывать, что есть страна, где действительно мешают проведению его шоу - это Казахстан: "На государственном уровне всячески препятствуют проведению моих концертов в Астане и Алматы. Уже несколько месяцев я и мои организаторы бьемся за проведение этих концертов".

Создаются выдуманные причины для запретов.

"На уровне государства фактически негласный запрет на проведение моих концертов. И это очень жаль, потому что я обожаю Казахстан", - объяснил Максим Галкин.

Напомним, недавно юморист выступил с большим туром в Латвии.

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