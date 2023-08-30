Главное за 30 августа ⟩ Призывы пропаганды РФ уничтожить страны Балтии, избиение тиктокерши в Риге и откровения Винькеле

Гардероб кандидата в премьер-министры уже обсуждался как в соцсетях, так и в публикациях СМИ. Правда, история была больше об одном платье, которое не всем пришлось по душе. Однако многим кажется, что Силиня - яркая личность, что отражается и в ее гардеробе. Egoiste предлагает посмотреть на наряды и аксессуары политика.

Как создаются новости? Какова повседневная жизнь журналиста? TikTok конкурирует с традиционными медиа? В чем разница между инфлюенсером и журналистом TVNET GRUPA? Что стоит за работой военного документалиста? Зачем платить за журналистику? Ответы на эти вопросы мы искали вместе с участниками летней школы #MediaMakers TVNET GRUPA почти весь август, поскольку студенты и наставники вместе работали над созданием публикаций.

Более четырех тысяч человек поделились видео, на котором известный дезинформатор гуляет по магазину в Париже и наводит на мысль, что цены на продукты там существенно ниже, чем в Латвии. Однако и в этот раз он вводит в заблуждение своих подписчиков. Cлова мужчины о якобы дешевых продуктах противоречат тому, что видно как на ценниках конкретного магазина, так и в других предложениях продуктовых магазинов Франции.

В наше время, кажется, нет ничего проще, чем отправиться в путешествие. Пусть даже в совсем маленькое и в соседний город. Пройди тест и узнай, как хорошо тебе знакомы города Латвии!