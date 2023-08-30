Предпоследний день лета подходит к концу - уже в пятницу наступит 1 сентября и дети пойдут в школу. Наслаждайтесь остатками лета, каким бы оно у нас не было, но не пропускайте при этом самое важное за день - о самых главных событиях уходящей среды, 30 августа, рассказываем в ежедневной подборке RUS TVNET.
Главное за 30 августа ⟩ Призывы пропаганды РФ уничтожить страны Балтии, избиение тиктокерши в Риге и откровения Винькеле
Новости Латвии:
В социальной сети Facebook экс-министр здравоохранения Илзе Винькеле призналась, что не будет скучать по премьер-министру Кришьянису Кариньшу. Чем вызвано такое отношение, чего Винькеле ждет от новой коалиции и как со стороны ей видится состояние системы здравоохранения Латвии - в программе "Кто вам платит?" говорим с экс-министром Илзе Винькеле.
Предложение "Объединенного списка" (ОС) предусматривает, что ядро новой коалиции составят действующие правительственные партии "Новое Единство", ОС и Национальное объединение, при этом должны быть установлены гарантии против влияния Айвара Лембергса.
Заявления о причастности Латвии к атаке беспилотников на Псков являются абсурдной выдумкой, заявила в пресс-релизе министр обороны Латвии Инара Мурниеце.
Государственная полиция сообщает, что в последние недели было получено несколько заявлений о новом виде мошенничества. Жители получают сообщения с неизвестных номеров, автор которых выдает себя за ребенка получателя сообщения и просит перечислить деньги на ремонт телефона.
В социальных сетях распространилось жестокое видео, на кадрах которого четверо молодых людей нападают на женщину, бьют ее ногой по голове, толкают на землю, тянут за волосы и наносят удары по всему телу.
По решению правительства Министерство внутренних дел (МВД) внесло в Сейм поправки к закону об иммиграции, которые предусматривают продление на два года срока, в течение которого граждане России, проживающие в Латвии, могут сдать экзамен по государственному языку, необходимый для получения постоянного вида на жительство (ВНЖ). При этом в министерстве заявили, что если эти люди абсолютно ничего не предпримут, им все равно придется покинуть страну.
В рижском микрорайоне Пурвциемс 29 августа во время конфликта на улице был убит мужчина, подтвердили в Государственной полиции.
В четверг, 24 августа, вскоре после 20:00 сотрудники Рижской муниципальной полиции, патрулируя окрестности Межциемса, заметили ДТП, в которое были вовлечены два транспортных средства - BMW и Volkswagen Golf. Полицейские остановили оперативное транспортное средство и отправились поговорить с водителями машин.
Правительством невозможно управлять, если кто-то "с заднего сиденья" постоянно вмешивается и учит, как это делать, в интервью телепередаче Rīta panorāma заявил бывший премьер-министр Кришьянис Кариньш, указывая на прежнего партнера по коалиции - "Объединенный список".
Правительство во вторник, 29 августа, поддержало поправки к закону "О полиции", предусматривающие право полицейского на принятие решения о запрете незащищенному лицу выезжать из Латвии сроком до четырех месяцев.
За рубежом:
Вечером во вторник произошла атака на аэропорт в Пскове, где были повреждены четыре самолета российской армии. В среду российские прокремлевские военные блогеры и пропагандисты выдвинули различные версии по поводу того, кто может быть ответственным за эту атаку, призвав Россию жестко отомстить за этот инцидент.
Массированный удар дронами по объектам на территории России и в аннексированном Крыму произошел в ночь, когда российские войска обстреляли Киев крылатыми ракетами и дронами. В результате российского удара по Украине погибли два человека. Сообщений о гибели людей после ударов по России пока не поступало.
Государственная служба картографии Китая представила комплект географических карт 2023 года. Согласно этим картам Китай признал своей часть территории России, сообщает российское СМИ РБК.
В среду утром силы ПВО уничтожили более 20 целей армии России в воздушном пространстве Киева, это было самым сильным нападением на столицу Украины с весны, сообщил глава Киевской городской администрации Сергей Попко.
Количество дронов в них участвовавших, пока точно неизвестно. Масштабы нанесенного ущерба уточняются, но, по предварительным сообщениям, жертв среди населения нет.
В конце прошлой недели Rus.Postimees писал, что в эстонской версии интернет-магазина Sportland была выставлена на продажу одежда, которая по стандартам ЕС может представлять опасность для детей. Представительница магазина заверила, что вся продукция на данный момент изъята из продажи, сообщает Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
21-летний видеограф и продюсер Никита Тарасов - из Резекне, но вот уже три года молодой человек живет в Риге. За последние шесть лет он успел поработать с такими артистами и группами, как Little Big, Элджей, Моргенштерн, Bermudu divstūris, Амината (Aminata), Светлана Лобода и другие. Да, Никита действительно начал свою карьеру, будучи совсем юным - свой первый заказ на видеосъемку он выполнил в 14 лет...
Российский комик, телеведущий и шоумен Максим Галкин, осудивший войну и покинувший РФ, недавно высказался в соцсетях по поводу отмены своего концерта в Таллинне. Он также признался, что в Казахстане его выступлениям противостоят власти.
Сборная Латвии по баскетболу во втором групповом этапе чемпионата мира по баскетболу сыграет с командами Испании и Бразилии.
В субботу четверо охотников поймали аллигатора длиной более 4 метров и весом более 360 килограммов в реке Язу в Миссисипи. Он побил предыдущий рекорд штата: прошлый аллигатор, пойманный в 2017 году, имел длину 4 метра и весил чуть больше 347 кг, сообщает Insider.
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Более четырех тысяч человек поделились видео, на котором известный дезинформатор гуляет по магазину в Париже и наводит на мысль, что цены на продукты там существенно ниже, чем в Латвии. Однако и в этот раз он вводит в заблуждение своих подписчиков. Cлова мужчины о якобы дешевых продуктах противоречат тому, что видно как на ценниках конкретного магазина, так и в других предложениях продуктовых магазинов Франции.
В наше время, кажется, нет ничего проще, чем отправиться в путешествие. Пусть даже в совсем маленькое и в соседний город. Пройди тест и узнай, как хорошо тебе знакомы города Латвии!
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