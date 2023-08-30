Экономика Крыма полностью зависит от туризма. Назначенные Россией марионетки, руководящие в Крыму, просили туристов посещать полуостров, несмотря на атаки. Министерство по делам туризма и отдыха Крыма даже создало "горячую линию" для туристов, чтобы помочь отдыхающим, отпуск которых испортили атаки и взрывы.

Туроператоры и гостиницы предлагают огромные скидки, чтобы привлечь туристов. Ассоциация туризма РФ сообщила, что цены в гостиницах Крыма упали на 30%, принимая во внимание пониженный спрос.

Однако не работают и скидки. В августе в гостиницах Крыма было зарезервировано менее 40% номеров, и это означает, что большая часть гостиничных номеров была пуста.

Среди российских туристов Крым всегда был очень популярным туристическим пунктом назначения. Большая часть этих людей посещала Крым, чтобы вспомнить советские времена, однако после произошедшей в 2014 году оккупации Крыма количество российских туристов значительно выросло.

В 2015 году Крым посетили пять миллионов туристов, а в 2021 году этот показатель вырос уже до 9,4 миллиона. В последние годы экономику Крыма значительно поддерживали российские субсидии и большой поток туристов.

Один из крупнейших объектов инфраструктуры, построенных после оккупации Крыма, - это мост, который соединяет Крым с континентальной частью России.

В феврале и марте 2022 года, когда большая часть стран Европы, а также другие страны мира закрыли свои границы для российских туристов, в России прогнозировалось, что Крым переживет настоящий бум местных туристов. Однако произошло наоборот и россияне в целях безопасности предпочитают другие направления, а не Крым.