Мертвый туризм в Крыму, или Как удачные операции ВСУ вынудили россиян менять планы на отпуск

Более девяти лет главным пунктом назначения российских туристов был принадлежащий Украине и оккупированный Россией Крымский полуостров. За это время россияне даже представить себе не могли, что Крым может стать местом, считающимся зоной боевых действий. Однако ряд атак Украины на российские позиции свидетельствует о том, что отдыхать в Крыму больше не безопасно, сообщает CNN.
В течение последних недель Крым пережил ряд атак, в том числе атаку с моря, предпринятую украинскими спецслужбами. Кроме того, нередки атаки при помощи беспилотников. Одна из самых лакомых целей Украины - мост, соединяющий Крым с Россией, а также оккупированными РФ территориями на юге Украины.
Украина взяла на себя ответственность за часть этих атак, и министр обороны станы Алексей Резников предупредил, что атаки продолжатся.
Контрнаступление Украины и атаки на Крым вынуждают российских туристов пересматривать планы на отпуск. Россиянка Светлана, которая ранее работала в крымском турагентстве, потеряла работу в связи с ухудшением ситуации. Она рассказала CNN, что этим летом покинула Крым и переехала в Санкт-Петербург.
"Я недавно возвращалась в Крым с надеждой, что ситуация нормализуется и конфликт будет решен. Однако там ничего не изменилось и вряд ли [ситуация с безопасностью] улучшится в ближайшее время", - сказала Светлана.
"Туризм [в Крыму] умер. В прошлом году было значительно меньше туристов, а в этом году в Крыму туристов почти нет. В прошлом году, когда начался конфликт, туристы отменяли резервации, а в этом году никто даже ничего не резервирует", - пожаловалась Светлана.
Экономика Крыма полностью зависит от туризма. Назначенные Россией марионетки, руководящие в Крыму, просили туристов посещать полуостров, несмотря на атаки. Министерство по делам туризма и отдыха Крыма даже создало "горячую линию" для туристов, чтобы помочь отдыхающим, отпуск которых испортили атаки и взрывы.
Туроператоры и гостиницы предлагают огромные скидки, чтобы привлечь туристов. Ассоциация туризма РФ сообщила, что цены в гостиницах Крыма упали на 30%, принимая во внимание пониженный спрос.
Однако не работают и скидки. В августе в гостиницах Крыма было зарезервировано менее 40% номеров, и это означает, что большая часть гостиничных номеров была пуста.
Среди российских туристов Крым всегда был очень популярным туристическим пунктом назначения. Большая часть этих людей посещала Крым, чтобы вспомнить советские времена, однако после произошедшей в 2014 году оккупации Крыма количество российских туристов значительно выросло.
В 2015 году Крым посетили пять миллионов туристов, а в 2021 году этот показатель вырос уже до 9,4 миллиона. В последние годы экономику Крыма значительно поддерживали российские субсидии и большой поток туристов.
Один из крупнейших объектов инфраструктуры, построенных после оккупации Крыма, - это мост, который соединяет Крым с континентальной частью России.
В феврале и марте 2022 года, когда большая часть стран Европы, а также другие страны мира закрыли свои границы для российских туристов, в России прогнозировалось, что Крым переживет настоящий бум местных туристов. Однако произошло наоборот и россияне в целях безопасности предпочитают другие направления, а не Крым.
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