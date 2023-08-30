Bild: ВСУ прорвали "линию Суровикина" на юге Украины

Военный корреспондент Bild Юлиан Рёпке (Julian Röpcke) опубликовал в сети микроблогов X (бывший Twitter) спутниковые снимки, подтвержденные геолокацией, и указал, что ВСУ прорвались за обширную сеть фортификационных сооружений на левобережье Днепра, состоящую из нескольких рубежей обороны - бетонных заграждений, траншей, минных полей, колючей проволоки и огневых позиций. По его данным, украинские войска приближаются к селу Вербовое Запорожской области. "Тем самым "зубы дракона" сдерживали украинских солдат около 24 часов", - написал Рёпке.

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The Ukrainian army breached the main Russian defense “Surovikin line” and is about to reach the village of #Verbove in Zaporizhzhiaj oblast.

Meaning the “dragon teeth” held back Ukrainian soldiers for about 24 hours. pic.twitter.com/eGTxcaLxDL — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) August 30, 2023

Генштаб ВСУ заявил об успехах наступления в Запорожской области

В тот же день Генштаб ВСУ заявил об успешном контрнаступлении в Запорожской области. "В направлениях Новоданиловка - Новопрокоповка и Малая Токмачка - Вербовое имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы", - указывается в Facebook.