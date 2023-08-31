В Латвии снижается потребления газа

За семь месяцев 2023 года в Латвии было потреблено 4542 тераватт-часов (ТВтч) природного газа, тогда как за соответствующий период прошлого года было потреблено 5056 ТВтч природного газа.

В том числе в июле этого года в Латвии было потреблено 209 712 мегаватт-часов (МВтч) природного газа, что на 4% больше, чем в соответствующем месяце прошлого года, когда в Латвии было потреблено 201 702 МВтч природного газа.

В январе этого года в Латвии было потреблено 1,119 ТВтч природного газа, что на 27,1% меньше, чем в соответствующем месяце прошлого года, в феврале - 1,199 ТВтч (+9,3%), в марте - 1,03 ТВтч (+1,5%), в апреле - 415 398 МВтч (-38,2%), в мае - 228 946 МВтч (-31,3%) меньше, а в июне - 340 483 МВтч (+69%).

Уже сообщалось, что объем потребленного в Латвии природного газа в прошлом году снизился на 30,3% и составил 8887 ТВтч.