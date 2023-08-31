Остапенко в упорной борьбе обыграла россиянку во втором круге US Open

Латвийская теннисистка Алёна Остапенко в матче второго круга Открытого чемпионата США обыграла россиянку Элину Аванесян.
Матч завершился со счётом 6:3, 5:7, 7:5 в пользу латвийской теннисистки.
Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 18 минут. По ходу матча Остапенко, , которая находится на 21-й позиции рейтинга WTA, сделала пять эйсов, допустила 11 двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из десяти заработанных. Аванесян (21 WTA) один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть заработанных брейк-пойнтов. Ранее они друг с другом не встречались.
За выход в третий круг соревнований Остапенко заработала 130 рейтинговых очков и 191 тысячу долларов (175 450 евро).
Следующей соперницей Остапенко в Нью-Йорке будет американка Бернарда Пера (74 WTA), которая обыграла китаянку Сю Ван.
Женский US Open продлится до 9 сентября. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.
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