Остапенко в упорной борьбе обыграла россиянку во втором круге US Open

Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 18 минут. По ходу матча Остапенко, , которая находится на 21-й позиции рейтинга WTA, сделала пять эйсов, допустила 11 двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из десяти заработанных. Аванесян (21 WTA) один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть заработанных брейк-пойнтов. Ранее они друг с другом не встречались.