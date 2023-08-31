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Что в своих соцсетях публикует самый "горячий" баскетболист Латвии?

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Игрок латвийской сборной по баскетболу Артур Жагарс за последние дни стал чуть ли не самым обсуждаемым спортсменом страны, получающим в свой адрес лишь позитивные слова. Sejas предлагает познакомиться с ним ближе и взглянуть, что баскетболист публикует в своих социальных сетях. 

Как сообщалось, сборная Латвии во втором групповом этапе чемпионата мира по баскетболу сыграет с командами Испании и Бразилии.

Сборная Бразилии обеспечила себе место среди 16 лучших команд турнира и попадание в группу L, обыграв в третьем матче группового турнира команду Кот-д'Ивуара - 89:77 (23:25, 27:21, 20:19, 19:12).

В заключительном матче группового этапа Испания одержала победу над Ираном - 85:65 (16:17, 27:17, 21:18, 21:13), также обеспечив себе попадание в 16 лучших команд турнира и место в группе L, где будут также представлены Канада и Латвия.

Матчи группы L пройдут в пятницу и воскресенье.

Напомним, в финальном турнире чемпионате мира играют 32 команды, которые разделены на 8 групп. Обладатели первых двух мест в каждой группе продолжат борьбу за 1-16-е места, а третья и четвёртая команды - за 17-32-е места.

Финальный турнир чемпионата мира проходит в Индонезии, Японии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Испании.

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